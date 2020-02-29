Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» отметил, что новичку Дмитрию Скопинцеву стоит еще проявить себя. С 2011 по 2014 год футболист тренировался в академии московского клуба.

— Зимой «Динамо» усилило две позиции. Скопинцев вернулся в родной клуб, пришел Комличенко, который, правда, пока забил только с пенальти. Как их приняли?

— Принимаем мы всех всегда тепло, с этим проблем не было. Наверное, лучше спросить у самих ребят, как им в «Динамо». Я, кстати, давно уже в команде, но не встречал Скопинцева, когда он был еще молод. Наверное, он сразу уехал. Пусть этот переход станет для него новым шагом. Пусть покажет, что для него быть динамовцем — не пустой звук. Коля же уехал в Чехию, и там доказал, что умеет забивать голы. Команда хочет, чтобы он и в чемпионате России продемонстрировал, на что способен. (Евгений Белоусов)

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