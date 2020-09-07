Владимир Обухов: «Губернатор пообещал покрыть долги к началу сезона, но они сохраняются»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов пояснил попавшее в распоряжение «СЭ» открытое письмо футболистов на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой. В документе говорится, что игроки не получили зарплату за три месяца и бонусы за сохранение прописки в премьер-лиге.

— Когда я получил травму со «Спартаком», уехал лечиться домой, — сказал Обухов. — Ребята встречались с губернатором, и он пообещал увеличение бюджета и покрыть все долги к началу нового сезона. Пока все задолженности сохраняются и подвешенное состояние. Сейчас восстановился, набираю форму.

— Игроки «Тамбова» действительно готовы прекратить тренировки и не выйти на игру с «Уфой»?

— Надеюсь, что все решится, и до таких крайних мер не дойдет. Этим письмом мы хотели обратить внимание на проблему. Нам пообещали закрыть все долги в ближайшее время. Все мы хотим показать, что, даже не имея большого бюджета, можно добиваться результата. Мы тренируемся, выкладываемся на максимум, делаем все возможное, сохраняем прописку в премьер-лиге, поэтому хочется получить все, что заработали. У каждого есть семья, которую нужно обеспечивать, а пока тяжеловато. (Евгений Белоусов)