Кузьмичев: «В борьбе за медали «Локомотиву» может не хватить скамейки»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах железнодорожников в этом сезоне.

— Батраков недавно признался, что уже хочет завоевать медаль в составе «Локо». Дадите прогноз, какой команда Галактионова окажется в таблице после 30-го тура?

— Уф... Гадать всегда сложно. Если все сложится хорошо, если основная обойма пройдет эту дистанцию без травм и дисквалификаций, тогда у «Локо» появятся шансы побороться за медаль. Но, к сожалению, мы видим, что происходит, когда выбывают даже два человека. Сегодня отсутствовали Руденко и Пиняев, и железнодорожники довольствовались только ничьей. Скамеечка все-таки коротковата... Повторюсь, Галактионову из-за кадрового дефицита пришлось отойти от своей схемы — 4-2-3-1. В итоге хозяева испытывали серьезные проблемы до перерыва.

«Локомотив» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.