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Кузьмичев: «В борьбе за медали «Локомотиву» может не хватить скамейки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах железнодорожников в этом сезоне.

— Батраков недавно признался, что уже хочет завоевать медаль в составе «Локо». Дадите прогноз, какой команда Галактионова окажется в таблице после 30-го тура?

— Уф... Гадать всегда сложно. Если все сложится хорошо, если основная обойма пройдет эту дистанцию без травм и дисквалификаций, тогда у «Локо» появятся шансы побороться за медаль. Но, к сожалению, мы видим, что происходит, когда выбывают даже два человека. Сегодня отсутствовали Руденко и Пиняев, и железнодорожники довольствовались только ничьей. Скамеечка все-таки коротковата... Повторюсь, Галактионову из-за кадрового дефицита пришлось отойти от своей схемы — 4-2-3-1. В итоге хозяева испытывали серьезные проблемы до перерыва.

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Предложений по Батракову из Европы пока нет. Черчесов готов решать в РПЛ высокие задачи». Интервью Кузьмичева

«Локомотив» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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