Кузьмичев: «Наверное, те предложения, которые поступали Джикии, не совсем его устроили»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев объяснил, почему экс-капитан красно-белых Георгий Джикия до сих пор без команды.

«Наверное, те предложения, которые поступали, не совсем его устроили. Георгий когда-нибудь сам ответит. Он находится в хорошей форме, тренируется самостоятельно, и с пониманием того, что в любой момент нужно будет присоединиться к команде.

Нужно соответствовать, все команды уже прошли сборы, начался чемпионат, поэтому он прекрасно понимает, что нужно быть в тонусе, и вполне прекрасно выглядит, насколько это можно, занимаясь самостоятельно», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.