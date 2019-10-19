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Владимир Ильин: «В первом тайме у «Урала» вообще ничего не получалось»

16:08
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Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, за счет чего его команда переломила ход матча 13-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

— Мы победили только за счет самоотдачи, — заявил Ильин в эфире «Матч Премьер». — В первом тайме у нас вообще ничего не получалось. «Тамбов» в первом тайме больше хотел победить. Но во вторые 45 минут мы добавили в агрессии и в концовке переломили ход игры.

Во втором тайме я сместился на правый фланг. Мы быстро забили 2 гола, поэтому перестановки оказались более чем оправданы.

В первом голе я с подачи замкнул. Во втором голе я пробил, а затем мяч удачно отскочил к Арояну, который забил. Надеюсь, на меня запишут голевую передачу.

Тамбов — Урал

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