Владимир Федотов: "Зенит" – это хорошая вывеска для матча"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 3-го тура против "Зенита" отметил, что команде приятно играть на своем поле. По его словам, соперник придает этой встрече еще больше ажиотажа.

– Мы соскучились по нашим болельщикам, по нашему полю, по нашим болельщикам и ауре, – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Это нам необходимо, это дает драйв. "Зенит" – это хорошая вывеска поединка.

– Вспоминали прошлогоднюю победу над "Зенитом"?

– Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Однако это хорошие ассоциации, почему бы и нет.