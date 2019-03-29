Владимир Федотов: "У "Зенита" простой футбол? Напротив, они играют на своих "козырях"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" заявил, что не считает игру питерского "Зенита" примитивной.

– Некоторые специалисты считают, что нынешний "Зенит" играет в слишком простой, примитивный футбол. Ракицкий делает длинный пас на Дзюбу, а тот скидывает на Азмуна.

– Наверное, каждый тренер видит футбол по-своему. "Зенит" быстро доставляет мяч вперед на Азмуна. Мы видим, что в каждом матче у иранца хватает возможностей отличиться, он выходит один на один с вратарем. "Зенит" просто использует сильные качества своего форварда и находит слабости в обороне соперника. Если передача Ракицкого приводит к такой ситуации, то почему нужно отказываться от этой тактики? О каком примитиве можно говорить? Напротив, питерцы играют на своих "козырях". "Зенит" находится на первом месте. Значит, ходы работают.

– Азмун сейчас лучший нападающий премьер-лиги?

– Судя по динамике, созданным голевым моментам, забитым мячам, он выглядит очень хорошо. Не буду оценивать: лучший или нет. Можно констатировать лишь одно: Азмун – сейчас в порядке, это точно. (Виталий Айрапетов)

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