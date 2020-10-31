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Владимир Федотов: «Сочи» доказал, что матч с «Динамо» был случайностью"

21:22

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Локомотивом» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). По словам специалиста, сочинцы реабилитировалсь за поражение от «Динамо» (1:3) в предыдущем туре.

— На поле была команда. Она показала и качество, и мастерство, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — В игре с «Динамо» у нас не было единства. Такие матчи случаются у всех. Но сегодня команда доказала, что это была случайность.

Сочи — Локомотив

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