Владимир Федотов: «Сочи» доказал, что матч с «Динамо» был случайностью"
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Локомотивом» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). По словам специалиста, сочинцы реабилитировалсь за поражение от «Динамо» (1:3) в предыдущем туре.
— На поле была команда. Она показала и качество, и мастерство, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — В игре с «Динамо» у нас не было единства. Такие матчи случаются у всех. Но сегодня команда доказала, что это была случайность.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.