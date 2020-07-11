Владимир Федотов рассказал, что посвящает победы над «Спартаком» отцу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0).

— Первый тайм был неплохой. Хороший прессинг, — рассказал Федотов в интервью «Матч Премьер». — Во втором тайме не хватало промежуточной передачи и не хватало точности, чтобы поймать соперника на контратаке. Были попытки, были шансы снять напряженность.

Очень сложный матч был в Питере. Оставили много сил. И, считаю, что не заслуживали тогда поражения.

Благодарен ребятам. Есть у нас проблемы. Но они бились до конца.

У меня папа был ярым болельщиком «Спартака». Неслучайно это народная команда. Отца уже нет с нами. Я всегда говорю, что эти победы посвящаю ему. В том плане, что они привил любовь к футболу. Добавляю: «Батя, извини».