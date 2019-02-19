Владимир Федотов: "Радует, что "Оренбург" выдерживает темп все 90 минут матча"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов - о товарищеском матче со "Спартаком" (1:1).
- На сборах, где мера ответственности все-таки не так высока, но с хорошей динамикой, хорошим соперником - нам как раз этот игровой тонус и нужен был, - сказал специалист в интервью клубной пресс-службе. - Мы эту игру и запланировали, когда появился московский "Спартак". Есть над чем работать, есть что улучшать. Радует, что команда выдерживает темп все 90 минут матча.
- Удовлетворены ли вы игрой?
Не бывает, чтобы тренер был полностью удовлетворен. Даже в победных матчах мы находим кучу ошибок, кучу неправильных действий. Но не ошибается тот, кто ничего не - делает. Эта игра служит нам хорошим теоретическим занятием, где мы разберем, что еще мы можем улучшить.
Комментарий Владимира Федотова после матча Оренбург-Спартак (Москва) 1:1@fcorenburg @fcsm_official #ФКОренбург #футбол #сборы #РПЛ pic.twitter.com/e68zpfE6oh– ФК Оренбург (@fcorenburg) 19 февраля 2019 г.
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