Владимир Федотов: «Первым голом мы поймали «Урал» на том, на чем и хотели»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов отметил, что в победном матче 15-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) у его команды было много свободных зон и были возможности выиграть с более крупным счетом.

— Мы хорошо разбирали «Урал» и с первым голом поймали их на том, чем и хотели, — сказал Федотов. — Мы повели, имели множество зон, но плохо доигрывали, хотя мог бы быть и третий гол. Мы перестроились, был быстрый форвард, что добавило креатива. Мы очень остро кололи соперника, жаль, что не смогли забить и успокоить все пораньше.

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