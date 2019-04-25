Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Енисея".

– Восстанавливались, готовились, все покажет игра. Четыре дня на подготовку – это тот срок, который позволяет восстановиться. Эйфория? Такого нет. Каждый поединок интересен по-своему. Говорили о "медных трубах" с командой, нужно не потерять бдительность, – сказал Федотов.

"Оренбург" занимает шестое место с 35 очками в турнирной таблице РПЛ. "Енисей" располагается на последней, 16-й строчке с 13 баллами.

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