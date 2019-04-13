Владимир Федотов – об удалении Мариу Фернандеса: "Все объективно"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура чемпионата России признал, что его команде порой не хватает уверенности. Также специалист высказался о работе судей на игре против армейцев.

– В чем заключался план "Оренбурга"? Какие сильные стороны ЦСКА вы хотели минимизировать?

– Не секрет, что это правый фланг – взаимодействие Влашича и Фернандеса. Все знают, как это будет выглядеть, но мало кому удается что-то этому противопоставить. Акцент был – не дать развернуться, не дать пробить. Знаем, что поставленным ударом с обеих ног обладает Влашич. Нужно было с этим справиться. Считаю, что часть плана удалась. Но у нас болезнь – мы жмемся к воротам. В большинстве позволяем доводить дело до удара. Есть над чем работать. Еще нет необходимой уверенности. Нужно лучше играть в единоборствах один на один. В этом, думаю, вся проблема.

– Вы сказали про взаимодействие Влашича и Фернандеса. Повезло, что Мариу удалили? И можно ли сказать, что повезло, что не удалили того же Мишкича?

– Я – не третейский судья. В каких-то матчах мне тоже многое не нравится. На мой взгляд, там все было объективно – сначала игра локтем, потом игра прямой ногой. Степень травмы, которая была нанесена Сутормину – там все очевидно. И я не вижу, за что Мишкич должен был получать красную.

– Несколько раз жестко играл в центре поля. Или Деспотович, который ногой ударил по лицу Дивееву...

– Там не было прямой накладки, за что дают красную карточку. Там был нанесен удар по всем правилам футбольного мастерства. Там не было умышленной грубости. Это игровой эпизод, за что он заслуженно получил желтую карточку.

– Была установка играть максимально жестко? Фолов было много, но не все они свистелись.

– Вы сейчас меня запускаете не в то русло. Я отвечаю за свою команду, за свою игру. Единоборства – основная часть футбола. Противоречий не вижу, все было объективно.

– С чем связана замена Ойеволе?

– Он был травмирован. Готовился, был мышечный спазм в предыдущем матче. Поэтому он вышел на свой страх и риск. Продержался почти весь матч, выиграл очень много единоборств. Очень неплохо выглядел, но натуральное поле дало о себе знать. Он почти не тренировался в этом цикле. (Андрей Михайлов)