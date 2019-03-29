Владимир Федотов: "Не думаю, что питерцы испытают проблемы из-за матчей сборных"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" заявил, что его команда вряд ли получит преимущество из-за большого количества сборников в составе "Зените".

– Согласны, что перед игрой с питерцами у вашей команды есть одно преимущество?

– Какое?

– Из "Оренбурга" только один человек уезжал в сборную – Сиваков. У "Зенита" сборников гораздо больше.

– Да. Михаил провел два матча за Белоруссию – против Голландии и Ирландии. Он уже вернулся в наше расположение. Соглашусь. Пожалуй, у топовых клубов возникают определенные сложности после пауз на матчи национальных команд. Необходимо привести игроков в оптимальное состояние. Кто-то же летает очень далеко... С другой стороны, в "Зените" длинная скамейка, можно выбирать состав из квалифицированных исполнителей. Не думаю, что питерцы испытают проблемы. (Виталий Айрапетов)

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