РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Владимир Федотов: «Мы с «Уфой» соседи, будет интересно»

11:28
Теги:

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий перед матчем с «Уфой» в 16-м туре чемпионата России.

— Погода великолепная. Надо отдать должное природе, что она милостива и позволяет играть в футбол, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч премьер». — Нет осадков — уже хорошо. Очень серьезная плотность в таблице. Матчи напряженные, других не бывает. Мы соседи (по турнирной таблице — поим. «СЭ), будет интересно. Приложим все силы, чтобы одержать победу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Уфа

Опрос

проголосовало: 247
Все опросы
Как закончится матч «Локомотив» — «Краснодар»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир