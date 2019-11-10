Владимир Федотов: «Мы с «Уфой» соседи, будет интересно»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий перед матчем с «Уфой» в 16-м туре чемпионата России.

— Погода великолепная. Надо отдать должное природе, что она милостива и позволяет играть в футбол, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч премьер». — Нет осадков — уже хорошо. Очень серьезная плотность в таблице. Матчи напряженные, других не бывает. Мы соседи (по турнирной таблице — поим. «СЭ), будет интересно. Приложим все силы, чтобы одержать победу.

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