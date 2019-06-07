Владимир Быстров: "Наверное, Галицкий думал, что я только деньги в кассе получал"

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров в интервью "СЭ" рассказал, что ему не понравилось в "Краснодаре". Полузащитник с 2014 по 2017 год выступал за краснодарский клуб.

– Когда осознали, что переход в "Краснодар" – ошибка?

– "Ошибка" – громко сказано. Просто точно так же три года мог сидеть на лавочке и в "Зените". Шел-то в "Краснодар" с одной целью – играть, но…

– Что?

– Я к другому футболу привык. Пробежать по флангу, обыграть, отдать. А в "Краснодаре", по сути, не было крайних хавов. Там, получая мяч, они должны смещаться в центр, превращаясь в инсайдов. В такой схеме чувствовал себя неуютно. Иногда правым защитником ставили. Хорошо, у "Краснодара" всё в атаку, обороняться особо не приходилось.

– В "Краснодаре" тепло прощаются с игроками. Накануне последнего матчаПерейры и Каборе выстригли на поле футболки с их номерами. В прошлом сезоне то же самое было с Гранквистом и Жоаузинью. Как провожали вас?

– Эти ребята внесли огромный вклад в успехи клуба. А я… Наверное, Сергей Николаевич (Галицкий. – Прим. "СЭ") думал, что я только деньги в кассе получал. Еще за год до окончания контракта понял – в клубе на меня не рассчитывают. Концовка вообще получилась скомканной. Едва залечил травму пятки, как по ней Лаборде на первой же тренировке засадил. Шалимов говорит: "Осталось две-три игры, ты на больничном, сидеть здесь нет смысла". Отправился с командой на выезд в Питер и обратно в Краснодар уже не вернулся. Через пару дней позвонил Галицкий: "Ой, а я и не знал, что ты уехал…" (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Быстрова