Витория: «После смерти родителей я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, как на него повлияла смерть родителей.

«Мои родители никогда не видели меня тренером. Для этого не хватило времени. В 32 года я решил завершить карьеру спортсмена, чтобы стать тренером. Мои родители погибли в автокатастрофе вскоре после моего решения. В тот момент моя профессия изменилась. Это изменило мою жизнь.

Потеря, очевидно, была самым негативным моментом в моей истории. В жизни должно быть несколько вещей посложнее. Я потерял отца и мать в один день. Это была самая большая печаль, в которой я когда-либо жил. Но это послужило для меня рычагом, чтобы иметь очень сильную эмоциональную структуру. Когда у меня проблемы с игроком или еще какая-та большая неудача, то всё рассматривается в сравнении.

Что бы ни случилось, я пережил худшие времена. Парадоксально, но это правда: смерть моих родителей сделала сильнее Руя. С тех пор я бы не сказал, что я новый Руй. Я не менял свою личность. Но я стал Руем, готовым ко всему, что встречается на моем пути. Я не герой. Я полностью осознаю, что такое наша жизнь. Я просто чувствую, что эта трагическая потеря придала мне огромных душевных сил», — приводит слова Витории The Coaches Voice.

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых.Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

2 июня стало известно, когда Витория прилетит в Москву.