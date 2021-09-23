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Витор Перейра ответил на вопрос, будут ли российские арбитры давать интервью после матчей

18:30
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал о направлениях работы на этом посту.

— Вы сказали, что хотите сделать свою работу более прозрачной. Значит ли это, что судьи смогут давать интервью? Или вы сами после каждого тура будете объяснять спорные моменты?

— У судей будут представители, которые будут давать интервью. Им самим не придется отчитываться по своим действиям. Мы будем готовы взять на себя ответственность за все. Сами судьи будут работать на поле и в ВАР-центре. Наша задача — работать вместе с ними. В том числе чтобы избежать каких-то скандальных ситуаций. Думаю, что человеческие ошибки мы сможем объяснить с максимальной легкостью и прозрачностью, — сказал Перейра.

На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.

64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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