Виталий Кафанов: "Мои функции такие же, как в "Рубине"

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов заявил на пресс-конференции после матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:0), что пока лишь адаптируется в команде.

– Кто принимал решения по ходу матча?

– Тренеры, находившиеся на скамейке. Все вместе.

– Какие у вас функции в "Ростове"?

– Функции такие же, как были в "Рубине". Среди них есть и стандартные положения. Пока провел только три тренировки, пока смотрю и адаптируюсь.

– Смотрели ли эпизод, где ваши игроки требовали пенальти?

– Не смотрел, и смотреть нет смысла, раз судья не назначил. (Юрий Плохотниченко)