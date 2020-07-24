Вилюш и Кухарчик покинули «Урал»

Защитник Мацей Вилюш и форвард Михал Кухарчик покинули «Урал», сообщается на официальном сайте клуба.

Игроки покинули клуб в связи с окончанием сроков действия контрактов.

— Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведенное в нашей команде! — говорится в сообщении клуба. — Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!

В сезоне-2019/20 31-летний Вилюш провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 29-летний Кухарчик в 19 матчах сделал голевую передачу.