Вилюш и Кухарчик покинули «Урал»
15:43
Защитник Мацей Вилюш и форвард Михал Кухарчик покинули «Урал», сообщается на официальном сайте клуба.
Игроки покинули клуб в связи с окончанием сроков действия контрактов.
— Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведенное в нашей команде! — говорится в сообщении клуба. — Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!
В сезоне-2019/20 31-летний Вилюш провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 29-летний Кухарчик в 19 матчах сделал голевую передачу.
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