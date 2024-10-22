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Сегодня, 14:04

Виллиан Роша улетел в Бразилию, футболист ЦСКА готовится стать отцом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» об отцовстве футболиста.

«Виллиан Роша прибыл в Бразилию к своей беременной жене. Ожидается, что он станет отцом сегодня, либо завтра утром. Поездка была полностью согласована с ЦСКА. Клуб разрешил игроку уехать на несколько дней. Виллиан очень рад, что оказался в ЦСКА и проводит один из своих лучших сезонов в профессиональной карьере», — сообщили «СЭ» в агентстве.

В этом сезоне 29-летний Роша провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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