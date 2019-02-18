Виктор Васин: "Главную задачу я выполнил – мы убрали боль в ноге"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью официальному сайту клуба рассказал о ходе реабилитации в клинике. Напомним, что россиянин не играет с 21 февраля 2018 года – в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) он получил разрыв передней крестообразной связки.

– Я проходил реабилитацию в клинике "Кирон" под руководством профессора Рамона Кугата. Клиника популярна среди футболистов, вместе со мной работало много других игроков. Делали инъекции раз в неделю, разные процедуры, плюс два раза в день занимался в зале по два с половиной – три часа. Три недели ушло на то, чтобы убрать боль и начать более-менее загружать мышцу нормальными весами. Последнюю неделю бегал с реабилитологом в горах, утром занимался в зале, закачивал ногу, плюс процедуры.

– Как ощущает себя нога? И как сами себя чувствуете?

– Морально очень рад вернуться сюда, увидеть ребят. В Барселоне месяц был практически один, поскольку в клинике ребята все иностранцы. С одной стороны, это хорошо: чуть подтянул английский. С другой – соскучился по нашим шуткам, приколам. Так что в этом плане испытал прилив эмоций. Главную задачу я выполнил – мы убрали боль в ноге. По ощущениям сейчас нужно продолжать закачивать ногу и набирать форму. Ребята полтора месяца работают на сборах, я весь этот путь теперь должен пройти тоже. Делать это буду быстренько, по ускоренной программе.