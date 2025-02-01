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Сегодня, 17:31

Тормена — о дне рождения Черникова: «В Бразилии могут и яйца об голову разбить, но здесь такое не принято»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Краснодара» Виктор Тормена ответил на вопрос о дне рождения одноклубника Александра Черникова.

1 февраля хавбеку «быков» исполнилось 25 лет.

— Сегодня у Черникова день рождения. Знаем, что в Бразилии есть прекрасная традиция — разбивать яйца об голову именинника. В ЦСКА подобное видели. Вам не приходило в голову сделать так же?

— Сегодня это было бы нормальным развитием событий. В любом случае, перед тренировкой мы ему сделаем тоннель — пинков он сегодня не избежит. В Бразилии могут и яйца об голову разбить, и мукой обсыпать, но здесь все-таки такое не принято, здесь другая культура. Его уже все поздравили, даже торт на обед приготовили. Но вечером праздничного коридора ему не избежать! — сказал Тормена.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков в 18 турах и опережают «Зенит» по дополнительным показателям.

Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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