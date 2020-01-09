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Виктор Кошшои: «Уверен, что сможем вывести судейство в России на новый уровень»

16:58
Виктор Кошшои. Фото AFP
Виктор Кошшои. Фото AFP

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кошшои прокомментировал назначение на должность.

— Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность, — цитирует официальный сайт РФС Кошшои. — Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы — очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211234

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