Виктор Гончаренко: "ВАР сбивает ритм, все новое вызывает отторжение"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча третьего тура чемпионата России с "Локомотивом"​.

– По тому, как активно повели первый тайм и оборонялись во втором, победу мы заслужили. Предпосылок забить гол у нас было больше. В концовке было напряжение у наших ворот, но мы выстояли.

– Как вам система ВАР? Кажется, в первом моменте напрашивалось другое решение.

– Не видел этого момента. Все новое вызывает отторжение. Когда привыкаешь, становится легче.

– Что с Васиным? Опять травма?

– Думаю, ничего серьезного. Легкое недомогание.

– Может не стоило экспериментировать с двумя центральными защитниками?

– Учитывая тот состав, который у нас был. Не понимаю, почему это оборонительная схема в нашем исполнении. Когда ты имеешь Мариу, который играет выше.

– Ждете покупки большого форварда? Кажется, сегодня не хватало его впереди.

– Не думаю, что дело в большом форварде. Дело в открываниях наших нападающих. Мы в целом ждем приобретений. Потому что, когда будем играть на два фронта, то нам будет сложно. ЦСКА и форвард нужен, и полузащитники. (Александр Рогулев)

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