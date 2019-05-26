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Виктор Гончаренко: "Спад в игре ЦСКА? Не справились с ношей, которую взвалили на себя"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​. Встреча начнется в 14.00 (мск).

– Спад? Может быть, связано с тем, что мы хотели подняться как можно выше, игроки взяли на себя такую ношу и тренерский штаб, команда с этим не справилась. Принципиально ли оказаться выше "Спартака" по итогам сезона? Нисколько не сомневаюсь, что самое главное для болельщиков стать выше красно-белых, нам же нужно одержать победу над "Крыльями Советов". Давление гонки бомбардиров на Чалова? Такого нет, если он им станет, то все вместе за него порадуемся, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

ЦСКА – Крылья Советов

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