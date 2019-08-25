Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ахматом» (3:0) в 7-м туре чемпионата России остался доволен игрой команды. По его словам, движение вперед есть, становится все меньше игроков.

— Мы продолжаем расти, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Когда забиваем гол, пытаемся удержать результат, что делать не стоит. Но когда сегодня забили второй гол, стали играть спокойно. Исходя из моментов победа заслуженная. Ложка дегтя — травмы, которые мы получаем. Из матча в матч приходится делать вынужденную замену в первом тайме. Движение есть, но людей мало. Наш малочисленный отряд все равно движется вперед. (Александр Рогулев)