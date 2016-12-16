Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в фильме "Игра разума. Как делается футбол" подчеркнул, что считает Виктора Васина квалифицированным защитником. Специалист отметил, что убедил 28-летнего футболиста согласиться на аренду в "Уфе", напомнив ему о чемпионате мира-2018.
– Уровень Березуцких и Игнашевича не вызывает никаких сомнений, – сказал Гончаренко. – Но и уровень Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича имя и авторитет. Поэтому я позвал его в "Уфу". Одним из аргументов было, что скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную, а если Васин не будет играть, о нем никто и не вспомнит.
кузя23
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: "НА ТРЕНИРОВКАХ ВАСИН НИЧЕМ НЕ УСТУПАЕТ ИГНАШЕВИЧУ И БЕРЕЗУЦКИМ"____Но играть будут они))
15:49 17 декабря
des007
Васин - очень крутой футболист. Он как раз созрел, и его захотел ЦСКА. А до этого он просто недостаточно хорош был.
01:41 17 декабря
ВСЕНАМАЧТУ
СереХа В этом фильме везде пишут Г(а)нчаренко. Вы уж там определитесь. 18:46 16 ДЕКАБРЯ...ТЫ КАК ХОЧЕШЬ ЭТО НАЗОВИ.....ДЛЯ КОГОТО ГАНЧА... ДЛЯ КОГОТО РЕНКО......А ВЕДЬ ЭТО ПРОВОДЫ..СЛУЦ..КОГО КОГО??????
01:01 17 декабря
СереХа
В этом фильме везде пишут Г(а)нчаренко. Вы уж там определитесь.
18:46 16 декабря
Гаттузо зол!
а-ха-ха-ха! васин переигрывает столпов. Хохма от лятуна ганчаренки. То ли столпы уже развалились, то ли васин в 28 вдруг стал прекрасен.......
18:36 16 декабря
Parasenok
за неимением никого и Витя Онопко не уступит )))
17:57 16 декабря
СашаРичагин
Начинающий 28-летний футболист Васин и заканчивающий, но вечно молодой, Вася.
17:55 16 декабря