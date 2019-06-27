Виктор Гончаренко: "Н’Диайе сыграет с "Краснодаром", он достаточно хорошо готов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - об игре Кубка Париматч Премьер против "Краснодара". Он отметил, что новичок команды Лассана Н’Диайе, находящийся в запасе, выйдет на поле

- 17-летние парни в составе ЦСКА. Они могут сегодня сыграть и наверняка сыграют, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - К сожалению, не смогут сыграть Ахметов и Тикнизян, поэтому надеюсь, что они нам помогут. Н’Диайе будет играть, он готов достаточно хорошо. Проблема с ним может быть в том, что Кубок Африки не совмещен с нашим календарем, и он может пропустить часть официальных матчей, если будет там играть. Мы дадим ему шанс.

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