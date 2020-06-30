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Виктор Гончаренко: «Любые шаги нужны, чтобы встряхнуть команду»

30 июня 2020, 22:47
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог встречи 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

— Мы понимали, как действует «Спартак», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Их важно лишить быстрых атак, а мы много раньше их пропускали. Надо было устранить этот момент. Хорошо оборонялись. Ребята сделали, что и просили.

Мелкий фол не планировали. Многовато желтых карточек. Да, это дерби. Но карточек, по-моему, очень много.

Мы давно не выигрывали. Довлеет над нами результат. Когда могли лучше начинать атаки, особенно после удаления Зобнина, мы просто выбивали мяч.

Вчера сыграли в баскетбол. Новость что ли? Решили поменять что-то, чтобы команда как-то по-другому посмотрела на тренировки. Любые шаги нужны, чтобы встряхнуть команду.

ЦСКА — Спартак

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