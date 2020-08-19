Виктор Гончаренко: «Кучаев и Влашич попросили замены»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 3-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:2).

— Почему вы выпустили в атаку вместо Гайча Тикнизяна, а не номинальных форвардов Шкурина или Сигурдссона?

— Мы планировали, что высокорослый игрок выйдет вместо рослого. Но коррективы внесли просьбы о заменах — и Кучаев, и Влашич просили их. А так мы планировали, что вместо Гайча выйдет Шкурин.

— Что с Набабкиным?

— Оценим его состояние завтра. Может быть, это неприятная травма, но на медосмотре узнаем.

— Когда вы пришли в ЦСКА, у вас был костяк из взрослых игроков. Сейчас иначе. Когда было сложнее?

— С опытной командой проще добиваться результата, потому что они четко понимают, как играть дома и на выезде. Поэтому мы занимали второе место. Но у нас оптимизм — много сильных игроков и еще, наверное, будут. Чтобы команда росла, нужно увиливать команду и на трансферном рынке. Ты видишь, как молодые игроки растут, это внушает оптимизм. (Гоша Чернов)