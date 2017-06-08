Виктор Гончаренко: "Каррера своими сильными сторонами скрыл недостатки "Спартака"

Вчера главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона в интервью "СЭ". Он отметил, что итальянский специалист Массимо Каррера сумел скрыть недостатки красно-белых своими сильными сторонами.
– Вы как-то сказали, что ваше тренерское кредо – рациональный футбол. Можно ли сказать, что Каррера оказался прагматичнее Гончаренко?
– А как это можно оценить? Я же тренировал два клуба – сначала "Уфу", потом ЦСКА. И как-то их сравнивать…
– Давайте о ЦСКА.
– Скорее имел в виду то, что команда должна быть сбалансированной. То есть нет крена в сторону обороны или атаки. Ты должен выпускать на поле подготовленных футболистов, которых нельзя продавить. Нужно быть готовыми к "стандартам", многое просчитывать.
– В чем заключается прагматизм Карреры?
– Итальянец своими сильными сторонами скрыл недостатки команды. Наверное, это и есть прагматизм. (Виталий АЙРАПЕТОВ)