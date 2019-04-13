Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно было создавать больше моментов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (2:3) заявил, что его команда могла усилить игру, если бы создавала больше моментов. Он также отметил, что армейцы не контролировали игру так, как им хотелось бы.

– Что произошло после гола Облякова?

– В связи с тем, что сегодня у нас не было Ахметова, были проблемы в центральной зоне, – сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". – Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. "Оренбург" легко проходил между линиями. Очень характерен второй гол, что мы пропустили.

– Насколько сильно повлияло на игру удаление Фернандеса?

– Удаление всегда сильно влияет на игру команды, и ломает ее. Мы здесь ничего поделать не можем, иногда нужно справляться с такими ситуациями.

– Вы что-то сказали Фернандесу у бровки поля, когда он уходил с поля. Что именно, если не секрет?

– Нет, ничего. Он сказал, что не было желтой карточки, и ушел.

– Во втором тайме у ЦСКА были возможности усилить игру?

– Были, конечно, если бы мы лучше прессинговали. Нам нужно было больше создавать моментов.

ЦСКА (40 очков) остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" (32 очка) поднялся с десятой на шестую строчку.

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