Виктор Ганчаренко: "В адрес ЦСКА было много необоснованной критики"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что он пристально следил за армейской командой в начале сезона, когда сам работал в "Уфе". В то же время белорусский специалист отметил, что хорошо знает команду.

– Вы хорошо знакомы с возможностями армейских футболистов. Как этот фактор может помочь вам в работе?

– Только положительно. Достаточно хорошо знаю качества и характер каждого. Есть много непростых футболистов. В команде, которая добивается многого, по-другому быть не может. Но реакция каждого футболиста мне хорошо известна. Не думаю, что нам понадобится время на притирку. Тем более все понимают, что не будет никакой революции, будут лишь шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны.

– Наверняка во время работы в "Уфе" вы пристально наблюдали за ЦСКА. Что можете сказать о команде и вообще в целом о клубе, об инфраструктуре?

– Инфраструктуру я хорошо знаю. Что касается команды, то думаю, что в ее адрес было много необоснованной критики. Есть объективные причины, есть субъективные. Но критика, которой подверглись команда и Леонид Викторович (Слуцкий. - Прим. "СЭ"), была незаслуженной. Понятно, что в прошлом году команда была на первом месте. Но в этом сезоне была травма Алана Дзагоева, проблемы у Ромы Еременко. С учетом всего этого ребята достаточно хорошо выступили в прошедшей части. Возможности хорошо известны, плацдарм хороший.