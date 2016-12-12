Виктор Ганчаренко: "Сделаю все, чтобы приумножить прежние достижения ЦСКА"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что возвращение в стан армейцев для него – большая честь и ответственность. По словам специалиста, о назначении которого было объявлено сегодня, он сделает все возможное, чтобы приумножить достижения Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.
– Мне очень приятно вернуться сюда, учитывая, что я хорошо всех знаю, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Ганчаренко. – Это большая ответственность и большая честь. Все-таки мы знаем, что ПФК ЦСКА в последние годы был лидером российского футбола. Команда выиграла под руководством Леонида Викторовича, а ранее с Валерием Георгиевичем много различных титулов. Мне приятно, что меня пригласили на эту должность. Сделаю все, что в моих силах, чтобы приумножать прежние достижения.
– Как быстро вы приняли решение о возвращении в ЦСКА? И как протекали переговоры?
– По большому счету, переговоров не было: у меня в контракте с "Уфой" был пункт, что при получении предложения я должен в течение недели вернуться в ЦСКА. Мы обсуждали лишь текущие моменты. Никаких загвоздок по контрактным условиям, по штабу и персоналу не было.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nikakoy-revolyutsii-ne-budet/
SP2
Ну и ГАнчаренко, видимо, люди думаю от слова гАнчар! Круто! Или вообще не думают! На Белорусском, кстати, будет что-то, типа, Ганчарэнка - но в СЭ язык издания, вроде, пока Русский? )))
17:37
SP2
Так а что? Если теперь официально разрешили писать "приумножить"! Во жесть-то! Специально для двоечников видно и разрешили. В школе-то, естественно, учили писать прЕумножить. Но теперь те двоечники выросли и решили изменить правила! Так что тут любой корректор запутается.
17:34
карфагенянин
ЛЮДИ!!! Спортэкспрессовцы!! Возьмите меня редактором!! Могу работать на расстоянии, могу приезжать, редактировать материалы в редакцию! У вас же ошибки в тексте! Вы же центральное издательство, это недопустимо!Подумайте! Недорого возьму!!
17:20