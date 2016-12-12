Виктор Ганчаренко: "Сделаю все, чтобы приумножить прежние достижения ЦСКА"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что возвращение в стан армейцев для него – большая честь и ответственность. По словам специалиста, о назначении которого было объявлено сегодня, он сделает все возможное, чтобы приумножить достижения Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.

– Мне очень приятно вернуться сюда, учитывая, что я хорошо всех знаю, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Ганчаренко. – Это большая ответственность и большая честь. Все-таки мы знаем, что ПФК ЦСКА в последние годы был лидером российского футбола. Команда выиграла под руководством Леонида Викторовича, а ранее с Валерием Георгиевичем много различных титулов. Мне приятно, что меня пригласили на эту должность. Сделаю все, что в моих силах, чтобы приумножать прежние достижения.



– Как быстро вы приняли решение о возвращении в ЦСКА? И как протекали переговоры?

– По большому счету, переговоров не было: у меня в контракте с "Уфой" был пункт, что при получении предложения я должен в течение недели вернуться в ЦСКА. Мы обсуждали лишь текущие моменты. Никаких загвоздок по контрактным условиям, по штабу и персоналу не было.