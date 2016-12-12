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Виктор Ганчаренко: "Работа в ЦСКА - вызов для меня"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в интервью пресс-службе армейского клуба заявил, что это назначение является для него серьезным вызовом. Наставник отметил, что доволен развитием своей карьеры.

– Давайте коснемся ваших личных тренерских амбиций. Можете ли сказать, что эта работа – главный вызов в вашей карьере?

– ЦСКА в представлениях не нуждается, и российский чемпионат достаточно сильный. Конечно, это вызов, по-другому никак назвать нельзя. Более того, могу сказать, что со своей стороны очень доволен тем, как развивается моя карьера. Работа в БАТЭ – это позиционные атаки, атакующий футбол, игра только на победу. Затем – "Кубань", "Урал" и "Уфа", у которых нет таких чемпионских амбиций, как у ЦСКА. Но это был своеобразный опыт для того, чтобы понять, что происходит в головах у футболистов, которые не борются за ведущие места. Я доволен этим опытом.

Одно дело – когда ты находишься под давлением и знаешь, что надо каждый матч выигрывать. Другое – когда работаешь с командой, у которой задача не вылететь из премьер-лиги. Эта комбинация позволяет тренеру находить новые идеи, развиваться и не стоять на месте.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nikakoy-revolyutsii-ne-budet/

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