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Виктор Ганчаренко о переговорах с ЦСКА: "Все быстро прошло"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что переговоры с московским клубом прошли быстро. Сегодня 39-летний белорус покинул "Уфу" и подписал с красно-синими 2-летний контракт с опцией продления.

- Как таковых переговоров по большому счету не было, потому что в контракте с "Уфой" был пункт, по которому я должен вернуться в ЦСКА в течение недели, если поступит предложение, - цитирует пресс-служба клуба Ганчаренко. - Конечно, какие-то текущие моменты обсуждали, а никаких загвоздок по контракту, штабу, персоналу не было. Все быстро прошло.

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