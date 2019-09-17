Видео выхода Кокорина и Мамаева на свободу

Нападающий Александр Кокорин, брат форварда Кирилл и полузащитник Павел Мамаев покинули исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области после освобождения. Футболисты вышли по УДО (условно-досрочному освобождению).

Утром к колонии приехала мать братьев Светлана Кокорина и отчим форварда и отец его брата Кирилл Логинов. Последний стал участником инцидента с наездом на одного из корреспондентов. Все трое освобожденных после выхода сразу сели на заднее сиденье внедорожника, на котором их увез Логинов.

Кокориных и Мамаева встречали многочисленные журналисты. Кто-то из толпы выкрикнул поздравления полузащитнику с днем рождения — 17 сентября ему исполнился 31 год.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

Кокорин и Мамаев выходят на свободу: большой онлайн