Видео и подробности задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге

Стали известны данные фанатов, привлеченных к административной ответственности в Санкт-Петербурге после матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

Во время матча фанаты красно-белых оскорбляли форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу и многократно использовали нецензурные выражения. Суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Заводящему «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. В материалах указывается, что Бевз скандировал нецензурные оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

РИА «Новости» опубликовало видео, на котором видно, что причиной падения Бевза с решетки во время матча стал конфликт с другим болельщиком красно-белых.

?? Эпизод с падением фаната «Спартака» Валерия Бевза во время матча с «Зенитом».#ЗенитСпартак pic.twitter.com/3rQiJNJqEb — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 7, 2019

Источник агентства подчеркнул, что «после задержания Бевз симулировал ухудшение состояния здоровья, в связи с этим ему была вызвана скорая помощь, которая должна была отвезти его в медучреждение. Затем он почувствовал неожиданно прилив здоровья и сбежал от врачей, после чего добрался до Москвы. Теперь его покровители рассказывают о том, что он жертва, ни от кого не прятался, незаконно был задержан и привлечен к ответственности. Однако в суде были продемонстрированы видеокадры, на которых Бевз спровоцировал массовые нецензурные скандирования».

Также полиция Санкт-Петербурга задержала Дмитрия Шлычкова, который был привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КОАП за использование ненормативной лексики в пьяном виде и получил наказание в виде 8 суток административного ареста.

«В видео Шлычков утверждает, что не понимает, за что их задержали, — пояснил источник агентства. — При этом он является известным членом фанатской группировки и на постоянной основе принимает участие в фанатских драках. Еще одно его занятие: работа в группе быстрого реагирования одного из подмосковных ТСЖ, где выступает в качестве силовой поддержки, отключает свет людям».

Задержаны, кроме прочих, были Сергей Ворошилов, лидер группировки «Поколение» (Тула). «В СМИ говорится о том, что МВД задержал простых болельщиков, которые ехали на матч, случайно шли по улице и так далее, — утверждает собеседник агентства. — Но, согласно нашим источникам, был задержан отборный состав бойцов, группировок: «Школа», «Авангард», «Традиция», «Поколение», «КБ Рязань». Они планировали перемещаться по городу на автобусе в поиске фанатов «Зенита», что могло закончиться массовыми беспорядками».

?? Оперативная съемка досмотра автобуса с болельщиками «Спартака», остановленного перед матчем с «Зенитом».#ЗенитСпартак pic.twitter.com/hW5QFlDKc8 — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 7, 2019

«Среди футбольных хулиганов находился интересный персонаж — Сергей Ворошилов, лидер признанной экстремистской и запрещенной группировки «Поколение», — отметил источник СМИ. — Достаточно посмотреть на стикер, где отражен девиз организации: «Нас мало, мы злые. Калечим людей с 2009». В автобусе вместе с боевым составом ехал сотрудник «Спартака» по работе с болельщиками Александр Будаев («Конг») — активный член фанатской группировки CWO. Таким образом, полиция сорвала беспорядки в городе, задержав членов спартаковских группировок. Благодаря тому, что люди не добрались до стадиона, матч прошел впервые без применения пиротехники».

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