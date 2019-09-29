Видар Кьяртанссон: «Создаем недостаточное количество голевых моментов»

Нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

— Видар, не можем не спросить. «Рубин» забил всего шесть голов в 11 матчах. Почему это происходит?

— Мы создаем недостаточное количество голевых моментов. Но мы работаем над этим. Сегодня было несколько хороших возможностей, — приводит слова игрока официальный сайт казанцев.

— Это проблема во взаимодействии средней линии и нападающих?

— В создании голевых моментов участвует вся команда. Мы должны действовать более нацелено в завершающей стадии, может быть, в каких-то моментах брать игру на себя. Мы работаем над этим. Конечно, сегодня мы хотели победить, с другой стороны, нам сегодня удалось отстоять ворота в неприкосновенности. Надеемся, что в ближайших матчах мы будем создавать больше голевых моментов и прервем безголевую серию.

— В шести подряд матчах «Рубин» не может победить. Как обстановка в раздевалке? Болельщики не очень довольны.

— Естественно, они и не могут быть довольны. Мы много анализировали. Надеюсь, что сегодняшний матч станет хорошим импульсом. Сегодня, в целом, мы провели неплохую игру. Мы должны сохранить те моменты, которые получились, и двигаться дальше. Я думаю, все наладится. Приложим все силы, чтобы победить в следующую субботу. Нам нужна победа, чтобы получить больше уверенности в собственных силах и в дальнейшем набирать больше очков.

— Вы имели едва ли не самый острый момент сегодня в концовке матча, уже в добавленное время.

— Момент действительно был острым. Не прямо стопроцентным, но действительно опасным для соперника. Очень обидно, что не получилось его реализовать и помочь команде взять три очка.

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