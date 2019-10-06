«Вход для жен бесплатный!» Глушаков пошутил об открытии сети бань

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию из бани с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и игроком «Химок» Михаилом Тихоновым — сыном Андрея Тихонова.

Бывший капитан «Спартака» в шутку заявил, что задумался об открытии сети бань. Напомним, что скандальный развод Глушакова с его бывшей женой Дарьей начался с публикации видео из бани в сентябре прошлого года.

— Давно не виделись, брат! — обратился Глушаков к Шишкину.

— Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жен обязательно сделаю бесплатный! — также написал футболист «Ахмата», сопроводив свой пост смайликами.

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