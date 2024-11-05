Ветераны «Спартака» поставили победу над «Наполи» с Марадоной на второе место в номинации «Лучший матч»

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

Победа над «Наполи» с Диего Марадоной в составе в серии пенальти в Кубке чемпионов в 1990 году — одна из ярчайших страниц в истории «Спартака», но в опросе этот матч занял только второе место.

Итоги голосования авторитетного списка легенд красно-белых — в полночь.