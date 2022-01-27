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Пономарев — о заявлении Варелы: «Наверное, должна быть независимая экспертиза»

Владимр Пономарев прокомментировал заявление защитника «Динамо» Варелы о сокрытии клубом информации о заражении коронавирусом
Мария Куцубеева
Корреспондент

Ветеран ЦСКА Владимр Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

«Стоит ли наказывать клуб за скрытие информации? Уже прошло достаточно времени. Наверное, должна быть независимая экспертиза, которая будет все проверять, чтобы такие случаи не повторялись. Динамовцы скрыли информацию. Они сами виноваты в этой ситуации.

Понятно, что все будут скрывать. Игрок-то нужный. Не могу сказать, что они совершили преступление, но случай скрытия положительного теста — нехороший поступок. Наказывать бесполезно, срок приличный уже прошел. Варела глупый. Зачем было это рассказывать? Теперь они будут оправдываться. Да, он подставил клуб. Сейчас, может, начнут говорить, что он вообще не болел", — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).

ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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