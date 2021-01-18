Ветеран ЦСКА Кузнецов высказал мнение о возможном увольнении Алексея Березуцкого и работе Гончаренко

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможное увольнение заместителя гендиректора по спортивным вопросам армейцев Алексея Березуцкого.

«У Березуцкого конфликт с Бабаевым? У меня тоже разногласия с Бабевым, и уже давно, 15 лет. Если человек руководит клубом, значит, он должен отвечать за все. И развитие тоже — посмотрите, что сейчас творится в школе ЦСКА. Кто лучше научит детей азам футбола — люди, которые играли, или люди, никогда не выступавшие на высоком уровне и работающие по методичкам? Это вопрос туда, к Бабаеву», — цитирует Кузнецова «Рейтинг Букмекеров».

Также Кузнецов отметил, что у Виктора Гончаренко был конфликт с помощниками Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, из-за чего они зимой покинули клуб.

«Почему Гончаренко за них не заступился? Ему надо задать этот вопрос. Мои предположения, что у него, видимо, есть какая-то договоренность с руководством. Значит, Гончаренко доверяют, а Онопко и Овчинникову нет. Не вижу смысла говорить об их общих прошлых достижениях, но не понимаю, почему одних убирают, а другие остаются, ведь за результат отвечает главный тренер, а пока результата нет», — сказал Кузнецов.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в Тинькофф РПЛ на втором месте с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.