Вьештица: «Однажды сел за руль выпившим, пытался отмазаться. Гаишник говорит: «Ты совсем охренел?»
Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, как едва не попал в участок после остановки инспектором ДПС в Санкт-Петербурге.
— Расскажи самую безумную нефутбольную историю, которая случалась с тобой в России?
— Есть такая, но она не для публичного поля.
— Уже можно рассказывать все что угодно.
— Да я знаю... Слушай, когда я должен был уходить из «Зенита», у меня было совсем невеселое настроение. Так, скажем, немножко перебрал с алкоголем. Вышел из бара, сел в машину, поехал... И тут, откуда ни возьмись, появился гаишник. Он почувствовал, что от меня попахивает, и попросил подышать в трубочку. А у меня был хороший знакомый, который мог отмазать.
— Этот человек не имел никакого отношения к «Зениту»?
— Вообще к футболу никакого отношения не имел. В общем, проблема заключалась в том, что у меня села батарея на телефоне. Я попросил мобильник у гаишника и позвонил тому самому знакомому. Он сказал узнать номер значка человека, который меня остановил. Ну, я и полез за его значком и начал спрашивать, а он все понял и начал наезжать: «Ты совсем охренел? Ну, тебе ******!»
— Как говорится: что было дальше?
— К тому моменту уже было 5-6 утра, и меня хотели забрать в участок. К счастью, я извинился, и мы как-то договорились. Доставили меня домой, я поблагодарил гаишника, ха-ха! — сказал экс-футболист в интервью «СЭ».
Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3