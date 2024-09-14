Вендел еще не решил, делать ли российский паспорт

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что не определился, будет ли получать российский паспорт.

— Писали, что вы подали документы на получение российского гражданства.

— Не слышал таких новостей.

— Есть ли у вас такое желание?

— Не знаю.

В матче 8-го тура РПЛ «Зенит» победил ЦСКА — 1:0. Сине-бело-голубые набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом».