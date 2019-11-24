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«Великий Зе снова в Уфе». Уфимцы приветствуют Заболотного

10:37
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В матче 17-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Сочи». Нападающий гостей Антон Заболотный начнет эту встречу в запасе.

«Великий Зе снова в «Уфе», — написал перед игрой Twitter уфимской команды.

Заболотный выступал за «Уфу» в 2013 и 2014 годах. Он провел за команду 30 матчей и забил 5 мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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