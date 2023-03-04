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Веденеев: «В матче «Зенита» с «Пари НН» будет крупный счет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.

— Судя по тем матчам, которые «Зенит» провел в межсезонье и в Кубке, очень дисциплинированно в обороне и с хорошим настроем, думаю, во встрече с «Пари НН» будет крупный счет, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Нижний, конечно, закроется, но я хочу напомнить еще раз, что в России очень слабые защитники. Не раз говорил о том, что как только из РПЛ начали уезжать иностранцы, вдруг у нас появляется Писарский с большим количеством мячей, Нобоа становится лучшим бомбардиром почти в 40 лет, Соболев забивает, Малком... И так далее, можно еще примеры приводить. Это проблема всех команд. Кстати, как и «Зенита». Сейчас редко можно увидеть команды, которые грамотно и самоотверженно обороняются, как, например, «Локо» при Семине в былые годы. Или команды Бердыева, который всегда строил игру от обороны. А современные молодые тренеры вообще не заморачиваются. Они уже даже не тренеры, а менеджеры, они не будут с кровью в глазах на бровке гнать своих футболистов. А сами молодые игроки, которые заменили иностранцев, не знают, что делать. Играют с грубыми ошибками. А у «Зенита» очень сильная полузащита, которая «разрывает» любую оборону.

— Состав «Пари НН» в межсезонье пополнил Денис Глушаков. Может быть, от него стоит ждать какой-то самоотверженности в завтрашнем матче в Петербурге?

— Может быть, в одном матче и можно. Хотя я не думаю, что он один может что-то сделать. К тому же, если вспомнить его последние сезоны даже за «Спартак», от него избавились именно по той причине, что он отказался от своих главных козырей — работоспособности, мобильности. Стал играть в академичный футбол. А уж в случае с предстоящим матчем я вообще не знаю, зачем ему это надо.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в субботу, 4 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-pari-nn-konechno-zakroetsya-no-poluzashhita-zenita-razorvet-lyubuyu-oboronu/
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Агент Майсторовича считает, что игрок должен попасть в заявку «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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П
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 7
Квинси Промес

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