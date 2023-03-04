Веденеев: «В матче «Зенита» с «Пари НН» будет крупный счет»
Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.
— Судя по тем матчам, которые «Зенит» провел в межсезонье и в Кубке, очень дисциплинированно в обороне и с хорошим настроем, думаю, во встрече с «Пари НН» будет крупный счет, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Нижний, конечно, закроется, но я хочу напомнить еще раз, что в России очень слабые защитники. Не раз говорил о том, что как только из РПЛ начали уезжать иностранцы, вдруг у нас появляется Писарский с большим количеством мячей, Нобоа становится лучшим бомбардиром почти в 40 лет, Соболев забивает, Малком... И так далее, можно еще примеры приводить. Это проблема всех команд. Кстати, как и «Зенита». Сейчас редко можно увидеть команды, которые грамотно и самоотверженно обороняются, как, например, «Локо» при Семине в былые годы. Или команды Бердыева, который всегда строил игру от обороны. А современные молодые тренеры вообще не заморачиваются. Они уже даже не тренеры, а менеджеры, они не будут с кровью в глазах на бровке гнать своих футболистов. А сами молодые игроки, которые заменили иностранцев, не знают, что делать. Играют с грубыми ошибками. А у «Зенита» очень сильная полузащита, которая «разрывает» любую оборону.
— Состав «Пари НН» в межсезонье пополнил Денис Глушаков. Может быть, от него стоит ждать какой-то самоотверженности в завтрашнем матче в Петербурге?
— Может быть, в одном матче и можно. Хотя я не думаю, что он один может что-то сделать. К тому же, если вспомнить его последние сезоны даже за «Спартак», от него избавились именно по той причине, что он отказался от своих главных козырей — работоспособности, мобильности. Стал играть в академичный футбол. А уж в случае с предстоящим матчем я вообще не знаю, зачем ему это надо.
Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в субботу, 4 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2