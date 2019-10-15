Василия Кулькова прооперирует один из лучших онкологов страны

Главный врач 62-й Московской городской онкологической больницы, один из лучших специалистов в области рака желудка в стране, Дмитрий Каннер лично проведет операцию бывшему игроку «Спартака», сборных СССР и России Василию Кулькову, сообщила «СЭ» жена ветерана Елена Кулькова.

В конце августа стало известно, что у 53-летнего Кулькова был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода в третьей стадии. Экс-футболист"Спартака" начал химиотерпию в 62-й Московской больнице в Красногорске.

— На данный момент сделали три курса химиотерапии,предстоит четвертый, — сообщила Елена по телефону. — Опухоль уменьшилась, химия подействовала. Теперь, фактически, уже готовимся к операции,ждем заключения врачей. Это очень важно, что врачи все-таки возьмутся оперировать, потому что раньше по этому поводу были вопросы. Операция предстоит сложнейшая, молю Бога и наших врачей, чтобы все было хорошо. Кстати, оперировать будет Дмитрий Юрьевич Каннер — главврач больницы, один из лучших специалистов по раку желудка. Дай Бог здоровья этому Человеку с большой буквы.

Химия — это очень тяжело. Но Василий держится бодрячком,жить хочет. Настроение хорошее. Очень много ребят звонят, пишут, поддерживают. Важно,что у на есть 100-процентное доверие к врачам. Они у нас просто золотые. Если позволите,я их назову — помимо Каннера это Игнат Вячеславович Профатило, Даниил Львович Строяковский, Александр Олегович Швейкин, Борис Сергеевич Ленский. Я даже не говорю об их профессиональных качествах, видно, какие они хорошие люди. Когда заходим в отделение, они говорят: «Сборная СССР! «Спартак» -чемпион!». На лице Василия сразу — улыбка, а меня пробирает до слез. Жизнь ведь из таких мелочей и состоит!

Также она рассказала о начале сбора средств на восстановление Василия после операции.

— Я как верующий человек к этому делу отношусь очень щепетильно, мы не хотели этот сбор до последнего объявлять, так как сейчас лечение идет по ОМС, продолжила Елена. — Мы обращались в частную клинику, но там признали Василия неоперабельным, предложив платное облучение. Мы приехали в 62-ю к Каннеру, который сказал сразу: оперируемся. Никаких денег: Василия здесь любят и относятся очень тепло, по-человечески.

Позже ребята, ветераны сборной СССР, нам позвонили,сказали по-простому: не занимайся, говорят, ерундой, начинай сбор. Все равно понадобятся большие деньги на восстановление. Это действительно так. Спасибо большое добрым людям, со своей стороны могу обещать, что каждая копеечка пойдет на лечение и восстановление в дальнейшем. Никогда не воспользуюсь, если что-то даже останется. Дай Бог нам всем вместе с этим справиться. (Александр Рогулев)

«Он собран как никогда». У экс-игрока «Спартака» Василия Кулькова нашли рак