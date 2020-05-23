Василий Столыпин: «До 31 мая Деспотович игрок «Оренбурга». Но к нам он пока не приехал»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин ответил на вопрос, где продолжит карьеру 28-летний форвард команды Джордже Деспотович. Сербский футболист на своей странице в Instagram сегодня написал следующее: «Спасибо «Оренбургу» за все! Ты будешь в моем сердце». В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей в премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Оренбургом» заканчивается 31 мая. Ранее появлялись сообщения о предметном интересе к нему со стороны ЦСКА и «Ростова».

— Про судьбу Деспотовича ничего сейчас сказать не могу, — говорит Столыпин. — До 31 мая он игрок «Оренбурга». Вот и все. Что будет дальше? Давайте дождемся 31-го числа. Его пост в Instagram? Ну а что вы меня спрашиваете? ЦСКА или «Ростов»? Без понятия. У нас он точно не останется? Никогда не говори никогда. Пока он к нам не приехал, добирается. (Виталий Айрапетов)